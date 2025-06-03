MWS AI выпустила ИИ-помощников для поиска по документам и аналитики

MWS AI (входит в группу МТС Web Services) представила двух ИИ-помощников для бизнеса, которые помогут искать и анализировать документы, а также обрабатывать извлеченные данные, сообщает пресс-служба компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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