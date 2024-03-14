Собянин сообщил о строительстве современного квартала в Черемушках

Global Look Press/Elena Mayorova Неэффективно используемая территория по адресу Научный проезд, владение 11А в результате реализации программы комплексного развития территории превратится в удобный современный квартал.
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