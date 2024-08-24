Как отличить натуральный камень от подделки?

Признаки натурального камняИспользование натуральных камней в ювелирных изделиях — распространенная практика, но иногда случается такое, что недобросовестные продавцы и ювелиры используют вместо них подделку.
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