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Как отличить натуральный камень от подделки?

Как отличить натуральный камень от подделки?

Признаки натурального камняИспользование натуральных камней в ювелирных изделиях — распространенная практика, но иногда случается такое, что недобросовестные продавцы и ювелиры используют вместо них подделку.

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