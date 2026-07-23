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«Сбор объявлен в Майами»?: россияне об идее спикера Володина отправлять депутатов на военное обучение вместо отпусков

«Сбор объявлен в Майами»?: россияне об идее спикера Володина отправлять депутатов на военное обучение вместо отпусков

Телеканал "78" Вектор инициативы, судя по реакции в Рунете, совершенно верный. Впрочем, мера выглядит не просто полезной, а необходимой, если учесть количество скепсиса по поводу заявлений о близости депутатов к избирателям.

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