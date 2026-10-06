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Культуромания

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Лаборатория анимации «МультСтарт» начала прием заявок

Лаборатория анимации «МультСтарт» начала прием заявок

Свердловская организация Союза кинематографистов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации объявляет о начале Лаборатории анимации «МультСтарт».

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