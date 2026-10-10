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Царьград

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В Новосибирске демонтировали нелегальные киоски на трех улицах

В Новосибирске демонтировали нелегальные киоски на трех улицах

Специалисты Городского центра наружной рекламы демонтировали самовольно установленные торговые объекты на Выборной, Комбинатской и Каинской улицах.

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