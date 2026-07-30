ВС России нанесли удары по военным объектам в Киеве и ряде областей Украины

Вооружённые силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по военным аэродромам, предприятиям ВПК, военным коммуникационным и логическим центрам Украины, задействованным в производстве и доставке ракетного оружия и БПЛА.
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