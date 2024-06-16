Бисквитный торт Клубника-Лайм, вертикальная сборка торта

Бисквитный торт с вертикальной сборкой всегда необычно смотрится в разрезе. Сегодня мой десерт это воздушный ванильный бисквит, клубнично-лаймовая начинка, взбитый лаймовый ганаш на белом шоколаде с приятной кислинкой и ароматом, хрустящий слой с цедрой лайма и ванильный мусс, который по вкусу, как подтаявшее мороженое.