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Бисквитный торт Клубника-Лайм, вертикальная сборка торта

Бисквитный торт Клубника-Лайм, вертикальная сборка торта

Бисквитный торт с вертикальной сборкой всегда необычно смотрится в разрезе. Сегодня мой десерт это воздушный ванильный бисквит, клубнично-лаймовая начинка, взбитый лаймовый ганаш на белом шоколаде с приятной кислинкой и ароматом, хрустящий слой с цедрой лайма и ванильный мусс, который по вкусу, как подтаявшее мороженое.

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