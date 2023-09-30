Новак: падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев

Меры российского правительства привели к падению цены на топливо в оптовом сегменте, это отразилось на мелком опте, что снизило цены на бензин и дизель для аграриев, заявил вице-премьер России Александр Новак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии