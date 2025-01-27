Ясновидящая Арчена о России и мире в 2025 году: борьба за власть, покушение на президента и подлый удар Европы

7756 прочтений Какой будет энергия 2025 года? Что ждать человечеству? Что ждёт нашу страну в наступившем году? Какие основные вехи нам суждено пройти? Ясновидящая Арчена черпает информацию из Божественного Истока и знает всё о судьбе мира, стран и политических лидеров.