Малый морской танкер «Валентин Рыков» вошёл в состав Балтийского флота Малый морской танкер «Валентин Рыков» проекта 03182 вошел в состав российс.
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Малый морской танкер «Валентин Рыков» вошёл в состав Балтийского флота Малый морской танкер «Валентин Рыков» проекта 03182 вошел в состав российс.
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