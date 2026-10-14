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Николай Андрианов вырос без отца и на улице, а превзойти его олимпийский рекорд смог только Фелпс

Николай Андрианов вырос без отца и на улице, а превзойти его олимпийский рекорд смог только Фелпс

Пятнадцать олимпийских медалей — больше, чем у любого мужчины в истории Игр. Семь из них золотые. Рекорд Николая Андрианова продержался 28 лет: только в 2008 году в Пекине его обошёл пловец Майкл Фелпс.

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