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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «У Петросян нет внятных конкурентов за право поехать на отбор и на Олимпиаду-2026. На льду у Аделии нет слабых мест»

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

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