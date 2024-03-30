Самые страшные эпидемии человечества: болезни, уносящие жизни целых поселений

До сих пор ученые ведут споры: вирус — это живой или неживой объект. Он — загадка природы, которой миллиарды лет, и в течение этого времени вирус настолько приспособился, что в их телах не осталось клеток, они состоят из молекул РНК и ДНК, которые содержат информацию.