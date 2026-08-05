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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о Баринове: «Он поплыл – уверенных в себе людей реакция фанатов должна заряжать. Он думал, что ему пирожки будут раздавать? Удар надо держать»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев назвал странной реакцию полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова на поведение болельщиков « Локомотива ».

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