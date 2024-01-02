В Казахстане анонсировали большое интервью Токаева о событиях января 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете "Независимый Казахстан".Январские беспорядки 2022 года, вопросы внешней и внутренней политики, строительство первой в Казахстане АЭС, заказа на которое может получить Росатом, насилие в семье - все эти темы стали основными в интервью президента Касым-Жомарта Токаева изданию "Независимый Казахстан".