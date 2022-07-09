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Кипяток хлещет в Лососинку в Петрозаводске

Пар из-под земли и мощная струя горячей воды: петрозаводчане сняли на видео горячий ручей Пока некоторые петрозаводчане задавались вопросом, где есть горячая вода, другие наблюдали, как литры кипятка текли по проезжей части или пешеходной дорожке.

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