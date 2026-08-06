Связисты ГрВ «Север» провели модернизацию средств связи и увеличили дальность их работы в 10 раз в зоне СВО

Военнослужащие подразделений войск связи 6‑й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» провели модернизацию и улучшение программного обеспечения средств связи, что позволило увеличить дальность работы радиостанций в 10 раз и повысить защищенность.
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