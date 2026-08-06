НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Связисты ГрВ «Север» провели модернизацию средств связи и увеличили дальность их работы в 10 раз в зоне СВО

Связисты ГрВ «Север» провели модернизацию средств связи и увеличили дальность их работы в 10 раз в зоне СВО

Военнослужащие подразделений войск связи 6‑й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» провели модернизацию и улучшение программного обеспечения средств связи, что позволило увеличить дальность работы радиостанций в 10 раз и повысить защищенность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии