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Промес сделал 36-й ассист в РПЛ. С момента дебюта хавбека в лиге больше лишь у Дзюбы (52)

Хавбек «Спартака» сделал 36-й ассист за карьеру в турнире – это второй результат с 2014 года, с момента дебюта нидерландца в Премьер-лиге.

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