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Пожалуй, лучшая притча про отношения

Пожалуй, лучшая притча про отношения

С иронией и юмором, но чертовски верно: Сидят лев с быком, ужинают. Льву звонит жена:— Дорогой, ты скоро домой?— Да, дорогая, скоро буду! Бык заржал:— Ну ты, Лев, даёшь: «Да, дорогая, скоро буду!» Ты же царь зверей! Я вот по столу – трясь! – молчать, баба, когда надо, тогда и приду! На что Лев замечает:— Так ты не ровняй, у тебя жена — корова, а у меня – Львица!.

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