Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым намерен показать американцам позицию России

Поездка журналиста в Москву была согласована с командой Дональда Трампа Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с целью показать гражданам Соединенных Штатов позицию Москвы по наиболее острым вопросам внешней политики.