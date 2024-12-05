Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым намерен показать американцам позицию России

Поездка журналиста в Москву была согласована с командой Дональда Трампа Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с целью показать гражданам Соединенных Штатов позицию Москвы по наиболее острым вопросам внешней политики.
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