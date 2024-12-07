Американские журналисты предположили, что если победу в президентских выборах в Румынии одержит независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который выступает против поддержки Украины, а также придерживается пророссийских взглядов, то у Киева в дальнейшем появятся три противника, включая Словакию и Венгрию.