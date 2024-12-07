Политика как он...
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Политика как она есть

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FP: три соседа Украины готовы устроить восстание за ее спиной

FP: три соседа Украины готовы устроить восстание за ее спиной

Американские журналисты предположили, что если победу в президентских выборах в Румынии одержит независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который выступает против поддержки Украины, а также придерживается пророссийских взглядов, то у Киева в дальнейшем появятся три противника, включая Словакию и Венгрию.

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