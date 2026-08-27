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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Смолов: «Арсенал» станет чемпионом, как ни прискорбно. «Челси» будет сложно – не вижу у них сильного состава для борьбы»

Бывший нападающий «Динамо» и «Краснодара» Федор Смолов сделал прогноз на итоги сезона АПЛ. – Какие три клуба поборются за чемпионство? – «Арсенал», и он для меня является фаворитом.

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