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Минздрав: Без топлива в больницах сектора Газа могут погибнуть более 750 человек

Минздрав: Без топлива в больницах сектора Газа могут погибнуть более 750 человек

Отделение Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа поделилось информацией о том, что в ближайшие дни более 750 человек могут погибнуть в медучреждениях сектора Газа по причине остановки работы электрогенераторов из-за недостатка топлива.

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