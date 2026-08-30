Липецк 31 августа ограничит подачу холодной воды на время ремонта

Ограничение подачи воды затронет более 20 улиц и переулков, включая частный сектор. Работы продлятся до 16:30, после чего возможна временная мутность воды.
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