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Новости Липецка

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Липецк 31 августа ограничит подачу холодной воды на время ремонта

Липецк 31 августа ограничит подачу холодной воды на время ремонта

Ограничение подачи воды затронет более 20 улиц и переулков, включая частный сектор. Работы продлятся до 16:30, после чего возможна временная мутность воды.

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