Замминистра Грушко предупредил о риске блокады Калининграда Западом

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о намерении Запада блокировать Калининград.
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