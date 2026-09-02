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Царьград

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Вячеслав Колобов: тройная радость в Туле и 9 млн рублей помощи

Вячеслав Колобов: тройная радость в Туле и 9 млн рублей помощи

В Тульской области семья Колобовых встречает тройню: Полину, Ульяну и Матвея. Отец, Вячеслав Колобов, испытывает радость и получит поддержку в размере 9 818 100 рублей для жилья.

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