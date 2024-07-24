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Царьград

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Толпа приезжих пришла за оружием - и ни слова по-русски: Пугающий кадр показал Михалков

Толпа приезжих пришла за оружием - и ни слова по-русски: Пугающий кадр показал Михалков

Толпа приезжих пришла за оружием - и ни слова по-русски. Пугающий кадр показал Никита Михалков. Он призвал чиновников задуматься о внесении важных изменений в законодательство.

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Комментарии
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Андрей
У нас что, закон такой - приехал в Россию из кишлака, русский язык не знаешь, еще не гражданин, а уже можешь приобрести оружие? 3,14...
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15 час.
Александр Котов
Думаю, они теперь будут наших чиновников и думцев отстреливать. Диаспоры помогут.
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7 час.

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