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Билеты на экскурсии Музея памяти доступны в «Мосбилете»

Билеты на экскурсии Музея памяти доступны в «Мосбилете»

Первый национальный Музей памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны меняет график экскурсий в связи с переходом на осенний режим работы.

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