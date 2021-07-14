Происшествия

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В Иркутской области сотрудники полиции поощрили граждан, разыскавших в тайге без вести пропавшего подростка

Накануне руководством Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» награждены жители Иркутского района - Алексей Новоселов, Александр Тюменцев, Герман и Иван Грабуны, которые оказали содействие в розыске без вести пропавшего несовершеннолетнего.

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