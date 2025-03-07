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На Украине со счетов Фридмана и Авена изъяли более 3,3 млн $

На Украине со счетов Фридмана и Авена изъяли более 3,3 млн $

Средства в размере 3,3 млн долларов были изъяты со счетов российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщила пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины 7 марта в Telegram-канале.

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