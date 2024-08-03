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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты Сибирского международного марафона. Победители – кениец Джон Ротич Митей и Александра Морозова

3 августа в Омске прошел 35-й Сибирский международный марафон 2024 на дистанциях 42,2 км, 10 км и 3 км.

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