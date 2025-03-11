Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников.
Атака на Москву. 11.03.2025
Комментарии
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ЕР
Елена Ратникова
Уже пора навести порядок,хватит сюсюкаться с Зеленским.Пора сравнять Украину с землей и будет все ОК.
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21 час.
Надежда Петракова
Всё ближе и ближе... 🤔😪Однако, дорого....И не до шуток!!!
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20 час.
Александр _
Интересно, а по Киеву уже когда? Они же сами выпрашивают.
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20 час.
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