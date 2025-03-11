Атака на Москву. 11.03.2025

ЕР Елена Ратникова Уже пора навести порядок,хватит сюсюкаться с Зеленским.Пора сравнять Украину с землей и будет все ОК.

Надежда Петракова Всё ближе и ближе... 🤔😪Однако, дорого....И не до шуток!!!