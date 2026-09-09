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Russians Aboard Ship Seized by Norway Have Returned Home, Foreign Ministry Says

The 69 Russian passengers and crew members were stuck for several days after a Norwegian court ordered the seizure of the Professor Molchanov at the request of the Ukrainian energy company Naftogaz.

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