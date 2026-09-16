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Молоко 2,5% и 3,2%: стоит ли переплачивать за жирность?

На полке магазина молоко 2,5% и 3,2% отличается ценой и всего несколькими цифрами на упаковке. Но какое из них содержит больше кальция, белка и витаминов, а какое лучше подходит для кофе? Ответ оказался не таким очевидным, как кажется.

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