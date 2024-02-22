Boeing нашел ответственного за отрыв в полете дверной панели

Топ-менеджер Эд Кларк больше не работает в крупнейшей авиакомпании. Boeing решил, что ответственность за отрыв дверной панели от борта самолета прямо в полете, должен нести руководитель этого направления.
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