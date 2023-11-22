Лучших наставников разных лет чествовали в АО «Восточный Порт»

В компании АО «Восточный Порт» состоялась традиционная церемония чествования наставников – опытных работников, которые привлекаются к теоретическому и практическому обучению молодых специалистов на предприятии.
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