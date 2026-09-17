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Мировое обозрение

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Прогноз ставок по вкладам с 1 октября. Какие тренды наметились в банках и как получить максимальный процент

Прогноз ставок по вкладам с 1 октября. Какие тренды наметились в банках и как получить максимальный процент

Сентябрь сломал привычный сценарий: вместо ожидаемого снижения доходности депозитов банки неожиданно начали повышать ставки по отдельным продуктам.

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