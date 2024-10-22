Ремонт дорог во Владивостоке: безопасность и комфорт пассажиров повысятся

Во Владивостоке продолжается активная работа по улучшению транспортной инфраструктуры города. Недавно стало известно о неисправности светофорного оборудования на нескольких перекрестках, в том числе на улице Русской и проспекте 100-летия Владивостока, а также на улицах Русская и Давыдова.
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