Ремонт дорог во Владивостоке: безопасность и комфорт пассажиров повысятся

Во Владивостоке продолжается активная работа по улучшению транспортной инфраструктуры города. Недавно стало известно о неисправности светофорного оборудования на нескольких перекрестках, в том числе на улице Русской и проспекте 100-летия Владивостока, а также на улицах Русская и Давыдова.