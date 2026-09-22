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Газета.ру

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ВСУ признали, что не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты за ночь

ВСУ признали, что не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты за ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что не смогли за ночь перехватить ни одной баллистической и противокорабельной ракеты.

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