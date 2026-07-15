Частично затонувший у побережья Ирана балкер LUNI под флагом Сент-Китс и Невис, принадлежащий турецкой компании Lora Shipping.
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Частично затонувший у побережья Ирана балкер LUNI под флагом Сент-Китс и Невис, принадлежащий турецкой компании Lora Shipping.
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