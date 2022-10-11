Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине

Маск опроверг данные Vice о переговорах с Путиным перед публикацией плана мира на Украине Американский предприниматель и основатель компании Маск опроверг данные Vice о переговорах с Путиным перед публикацией плана мира на Украине Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск опроверг информацию о разговорах с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией твитов о «мирном плане по Украине», и заявил, что беседовал с российским лидером 18 месяцев назад.