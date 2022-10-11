ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине

Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине

  Маск опроверг данные Vice о переговорах с Путиным перед публикацией плана мира на Украине Американский предприниматель и основатель компании  Маск опроверг данные Vice о переговорах с Путиным перед публикацией плана мира на Украине Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск опроверг информацию о разговорах с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией твитов о «мирном плане по Украине», и заявил, что беседовал с российским лидером 18 месяцев назад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх