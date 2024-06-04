Вероника Михайлов-Морару: Ион Мунтяну располагает всеми способностями для решительных действий

У нового генерального прокурора есть все возможности, чтобы действовать решительно. Об этом заявила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару после официального приведения к присяге Иона Мунтяну в качестве главы Генеральной прокуратуры.
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