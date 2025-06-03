«У каждой аварии есть имя, фамилия и должность»

Вера смелых

Относительно Мурманской- там трасса федерального значения проходит всего в нескольких километрах от аэродрома. Следовательно, с фуры дроны дилетют в считанные минуты, и ПВО даже не могут сработать на опознавание целей. Если расположение самолётов доступно даже визуально, то как винить ребят, что не среагировали? На одном аэродроме парни пытали,ь сбивать из штатного оружия, но ведь их не тренировались даже. Вот такого рода просчеты и , всеобщее недоумение о характере противостояния с коллективным Гитлером современности, такая себе расслабуха в недалёких от границ тылах и привела к потерям. Хохлядь давно объявила террористически - диверсионную войну в случае преддверия военной непрухи. И военные в тылах должны были и мозгами шевелить, и жирные жопы некоторые оторвать от кресел. ВСЁ это можно было предвидеть. И обезопасить стратегические объекты, в том числе и противодроновую защиту нефтеперерабатывающих заводов и разных нефтехранилищ. А министру обороны назначить проверяющих с хорошей командой, и правом ареста за невыполнение. Дрючить тыловиков надо регулярно, до мата во сне, и поноса от одного звонка сверху. А то прям каждый успех ГШ на передовой прописывается Белоусову. Он - руководитель Министерства - а не командующий и ососуществитель военных операций. Тем более, не военный по образованию А вот организовать жёсткий контроль , и должную работу чиновников своего ведомства - его долг, и прямая обязанность. И тут, как видим, он тоже лоханулся, и оказался не намного лучше Шойгу. Можно искать и находить "стрелочникоы", но виноват глава ведомства- Белоусов.