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Новости для Фанов

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Полиция Майами 1985: почему Голливуд снова возвращается в эпоху неоновых огней и опасных напарников

В последние недели я всё чаще ловлю себя на мысли, что большие студии начали смотреть не вперёд, а назад — в те времена, когда боевики не нуждались в бесконечных мультивселенных, а герои полагались на чутьё, а не на спутниковое сканирование.

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