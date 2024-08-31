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Царьград

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Новый крематорий в Перми откроют в 2026 году

Новый крематорий в Перми откроют в 2026 году

Новый ритуальный комплекс рассчитан на годовую мощность в 15 000 кремаций.В Перми на 2026 год запланировано открытие нового крематория, который будет финансироваться исключительно за счет внебюджетных источников.

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