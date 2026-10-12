В Челябинске 9 рейсов задержали до 16 часов из-за атак дронов

В ночь на 12 октября после атак беспилотников на Москву и Сочи в челябинском аэропорту с опозданием выполнили девять рейсов, при этом задержка прилета из Батуми, Сургута, Москвы, Сочи, Хургады и Антальи достигала шестнадцати часов.