Тяжелейшая урановая сделка в истории состоялась в Казахстане. В итоге США потеряли всё, а Россия приобрела крайне выгодную ресурсную базу.
Тяжелейшая сделка в истории. CША потеряют всё
Комментарии
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Наталья Изъюрова
Это ты ублюдочный, Шурик!)))
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9 час.
mikhaylov4mailru
Помятуя как 300 млрд. ЗАПАД прибрал к рукам любая сделка может обернуться полной ж.пой
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4 час.
Валерий Фоменков
Завоняло бандер-овцой. Саса, ты из какой отары?
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23 мин.
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