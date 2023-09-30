Побег из генома

Наследование ДНК от родителей — не единственный способ передачи генетической информации. Даже в человеческом геноме можно найти участки, доставшиеся предкам людей от совсем других, неродственных видов животных, да и не только животных.
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