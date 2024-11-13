Трейлер намекает, что в дополнении World of Warcraft Midnight у игроков появится свое жи...

Трейлер намекает, что в дополнении World of Warcraft Midnight у игроков появится свое жильеПод конец презентации Warcraft Direct компания Blizzard порадовала игроков анонсом долгожданного новшества в World of Warcraft: дополнение Midnight принесёт возможность создать собственное жильё! Это нельзя назвать прямым анонсом, но все указывает именно на это.
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